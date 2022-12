Acevedo sobre no estar en Qatar 2022: 'Emocionalmente me dolió, lo tomé como motivación'

Carlos Acevedo habló sobre lo que significó para él no haber estado en la convocatoria con la Selección Nacional para Qatar 2022 y fue claro en decir que buscó cambiar el chip para estar listo para lo que venga.

En conferencia ante los medios, el guardameta verdiblanco puntualizó que emocionalmente le dolió no poder defender al Tri.

"No estar en Qatar 2022 emocionalmente me dolió. Quise cambiar el chip, lo tomé como motivación. Me puse a chambear al máximo", dijo Acevedo.

El guardameta ha expresado en múltiples ocasiones su deseo por militar con la Selección Nacional por lo que ahora buscará hacerlo para el poder entrar en el proceso con miras a la Copa del Mundo 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: CATEDRÁTICO EXPLICÓ POR QUÉ LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS SON ODIOSOS