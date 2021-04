Uriel Antuna: Prefiere volver a Europa que ser Campeón con Chivas

Uriel Antuna reveló que prefiere regresar a Europa que ser Campeón con Chivas pues aseguró que debe seguir sus sueños y cumplir sus metas, algo que ve más viable en el Viejo Continente.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, reveló en entrevista en YouTube con Zavalive.

Asimismo, el jugador de Chivas no descartó jugar con América, esto después de que le dieran a elegir entre retirarse o vestir los colores de las Águilas.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, finalizó.

