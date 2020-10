Uriel Antuna: 'Siempre trato de hablar dentro de la cancha'

Uriel Antuna, mediocampista de Chivas y de la Selección Mexicana, aseguró que trata de no hacer caso a las críticas, ya que sin importar lo que haga, la gente siempre va a opinar.

“La gente siempre va a hablar, hasta ahorita no dejan de decirme que si por qué yo, que no meto goles en los equipos donde estoy, pero bueno, esto siempre va a existir y estar y es parte del futbol”, aseguró Antuna para TUDN.

El jugador del Rebaño mencionó que prefiere responder dentro de la cancha para callar a sus detractores, además de alejarse de las redes sociales.

“Mi mayor virtud es responder dentro de la cancha, me cuesta dar explicaciones y siempre trato de hablar dentro. Siempre hay errores y aciertos y tengo que tomarlo con tranquilidad y seguir por ese paso.

“En las redes sociales está cañón, todo se sabe. He tratado de alejarme un poquito y no hacerle mucho caso a la gente porque no sabes quién está detrás del comentario. Trato de no ver nada y de ver las cosas positivas”, comentó.

Las convocatorias con la Selección le han dado a Antuna mayor confianza, ya que destacó que Gerardo Martino prefiere llamar a quien está en mejor momento y a quien le da resultados

“El Tata nos dijo que lleváramos calma y traté de agarrar ese consejo de buena manera. Es un técnico que no le importa quién sea, quien está mejor va a jugar y yo he estado bien le he respondido y genera confianza y dice ‘bueno, lo pongo, pero me está dando resultados’. Desde la confianza en la Copa Oro lo aprecié muchísimo y se valora”, detalló.

