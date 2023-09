Veljko Paunovic afirma que 'no existe ninguna división' al interior de Chivas

No hay división. Las modificaciones y resultados que ha tenido Chivas en este torneo comenzaron a generar diferentes opiniones externas con respecto al estado anímico del grupo, especulándose incluso sobre un 'vestidor roto', pero esta versión fue desmentida y negada por su propio estratega, Veljko Paunovic, tras el empate ante Pachuca.

"Lo que hay es unas ganas de recuperar nuestra forma, división ninguna, no existe. Quieren dramatizar y cuando no hay quieren provocar las cosas que no existen, hasta pecamos de ser buenos en algunos momentos", declaró en conferencia.

Además, el timonel rojiblanco aseguró que su equipo se encuentra en un proceso de maduración y que buscarán superarse, tanto de manera individual como de manera colectiva.

"El equipo ha mostrado un gran carácter hoy con la ayuda de nuestra afición, estamos madurando a través de las lecciones que aprendemos para bien o para mal y por encima de todo este equipo y este grupo no se rinde nunca, volveremos a levantarnos; siguiente oportunidad a recuperarse bien y a volver a competir", explicó.

