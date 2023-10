"Nadie se baja de este tren". Fue el discurso con el que Veljko Paunovic motivó a Chivas después de haber perdido por goleada en el Clásico Nacional, y después de atravesar momentos deportivos complicados, en los que su equipo no conseguía ganar.

"Yo me subo con ellos, y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren, les voy a exigir a todos", dijo en conferencia de prensa luego de haber perdido por 4-0 ante las Águilas hace apenas un par de semanas.

Pero el panorama cambió para el entrenador serbio. Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, difundió el interés que el Almería de España mostró en ‘Pauno’, interés que avanzó de manera rápida en las negociaciones y que ya está cerrado, incluso esperan su llegada en España lo antes posible.

En vísperas del Clásico Tapatío y de todo el ajetreo que rodea al Guadalajara, Paunovic ofreció una conferencia en la que no tocó el tema de su salida, aunque su despedida del banquillo rojiblanco es inminente, ya que el duelo ante el Atlas será el último en el que estará al frente de Chivas, pues tras dicho compromiso se despedirá del conjunto Rojiblqnco para asumir como técnico del Almería de LaLiga"

Pienso que hay momentos donde no hay que hablar, hay que demostrar, demostrar sobre todo compromiso, si lo hay o no lo hay y eso es muy fácil de ver, eso es lo que estamos buscando, mantenemos calma y no nos distraemos de las informaciones que llegan desde fuera, lo que estoy mirando es si hay capacidad de levantarnos, si va a haber una buena respuesta, que esta semana de momento ha habido, eso es fundamental para este grupo", manifestó.

Con seriedad y un toque esperanzador, Paunovic aseguró que lo que necesita Chivas es un abrazo, apoyo por parte de sus aficionados y redimirse en la cancha, misión que tiene pendiente para este sábado, para reconciliarse antes del adiós.

"Este equipo necesita un abrazo, un perdón y es por lo que estamos trabajando. Espero que el equipo el sábado esté mejor que nunca y generemos ese perdón en la cancha", dijo.

Cabe la pena mencionar que según información del colaborador de RÉCORD, David Medrano, Paunovic tendrá su último partido este fin de semana cuando enfrente al Atlas, pues ya aceptó la oferta del Almería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VÍCTOR GUZMÁN OPINÓ SOBRE INDISCIPLINA EN CHIVAS: "DEBEMOS CONCENTRARNOS EN LO QUE ESTAMOS"