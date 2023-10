Paunovic le abre la puerta a Alexis Vega y Chicote: 'Estamos listos para perdonar'

El tema de indisciplina en el que se vieron involucrados los tres jugadores de Chivas: Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, podría no estar del todo cerrado, ya que el entrenador Veljko Paunovic aseguró que el club está listo para darles el perdón, pero se lo tienen que ganar.

"Hay un comunicado que se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado en la vida, estamos listos para perdonar, pero hay dos partes: el que quiere ser perdonado tiene que tomar el primer paso; y segundo es: el perdón no se pide y no se da, se gana, también los hechos son importantes, es un hecho que más adelante se tratará", explicó.

Y en la misma línea de ser perdonados, el entrenador serbio expresó su agradecimiento con la afición que hoy les demostró su apoyo total y aseguró que sintieron esa reconciliación con sus seguidores, y era algo que el Rebaño necesitaba.

"Nos sentimos perdonados desde el primer minuto, me siento como un niño perdonado y así se sintieron los jugadores, la afición se merece un diez, de corazón les agradezco porque hubiera sido totalmente distinto si nos hubiéramos encontrado con un ambiente diferente, esto es lo que necesita Chivas, esta es la unión", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO MARÍN TRAS EL CLÁSICO TAPATÍO: 'ESCENARIO PERFECTO PARA RETOMAR CONFIANZA'