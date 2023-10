Paunovic no se va de Chivas y 'advierte' a la Liga MX: 'Quiero quedarme mucho tiempo y ganar'

Tal y como lo esperaba Veljko Paunovic, Chivas ‘resurgió’. El Rebaño volvió a encontrar el rumbo tras el triunfo en el Clásico Tapatío y lo consiguieron guiados por el estratega serbio, que confirmó, quiere estar mucho tiempo con este equipo para ganar, descartando así la posibilidad de marcharse del club.

"Creo que he demostrado que quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí; no puedo responder a lo que se escribe, pero desde luego que estoy a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieren aquí y esto depende mucho del rendimiento del equipo y eso depende de la unión".

La contundente victoria que el Rebaño consiguió ante Atlas era la bocanada de oxígeno que necesitaba para estabilizarse después de una semana llena de complicaciones, pero este contexto le ayudó a ‘Pauno’ para saber quiénes querían estar con su equipo.

"Ha sido una semana difícil, pero he visto que hay una inquietud positiva, unas ganas de decir ‘nos podemos recuperar, no está todo perdido’ y sobre eso trabaje y nos ayudaron mis cinturones negros en el equipo, los chavos que tenemos y el grupo que está trabajando diario; hubo mucho apoyo por parte de la gente, eso me ayudó a conectar algunos puntos importantes ya recuperar el grupo, el espíritu y hoy se manifestó con una gran actuación", dijo.

