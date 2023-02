Veljko Paunovic pese a resultados favorables: 'No voy a parar de exigir'

El proyecto de Veljko Paunovic va tomando forma y partido a partido se materializa, si embargo, aún no es suficiente, al menos no para el entrenador de Chivas, quien dejó en claro que la exigencia no será menor aunque los resultados sean favorables.

"No voy a parar de exigir. El equipo tiene mucho más por recorrer para ser un equipo Campeón, un equipo con autoridad", declaró en conferencia de prensa.

'Pauno' destacó que los méritos que ha tenido su equipo hasta ahora han sido consecuencia del trabajo en equipo, pero no serán cegados por esta favorable racha, y mantendrán la humildad.

CON LOS PIES EN LA TIERRA Veljko Paunovic asegura que Chivas siempre ofrecera ilusión para su afición. "Nunca vamos a parar la ilusión que creamos con nuestras actuaciones, pero en nuestro entorno interno se debe mantener la humildad" @caroluu18 pic.twitter.com/78WBHskpeq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 26, 2023

"Nunca vamos a parar la ilusión que creamos con nuestras actuaciones, pero en nuestros entorno interno se debe mantener la humildad. Todos los resultados que hemos obtenido han sido por el trabajo en equipo. Contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo", manifestó.

