Víctor Guzmán, mediocampista de las Chivas, reveló que el festejo de Henry Martín en el Clásico Nacional le "calentó", especialmente porque un par de días jugadores de ambos equipos convivieron como parte de una dinámica para promover la no violencia.

“No me gustan las dinámicas que quieren hacer los de la Liga MX. Estás en entrevista dos días antes con ellos, te saludan y al final terminan con festejos así. No se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga MX", explicó en entrevista con FOX Sports.

"Ellos lo hacen porque quizá nunca jugaron futbol, no saben la rivalidad y lo que es el Clásico. Entiendo que se quiera dar un mensaje contra la violencia, pero ellos no saben lo que es jugar, dolió mucho el festejo y vendrán revanchas”, agregó.

Además, señaló que la derrota frente a las Águilas fue "un balde de agua fría", aunque supieron reponerse y terminaron como tercer lugar general.

Sí me calentó, ver que nos festejen así, que queríamos intentar y que no salieran las cosas. Nos cayó bien esa derrota porque nos cayó como balde de agua fría, nos repusimos y empezamos con la buena racha para estar dentro de los primeros lugares”, indicó.

Las Chivas enfrentarán a Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2023, mientras que el América deberá medirse ante Atlético de San Luis. Aunque todavía se desconocen los cruces, un Clásico Nacional es una posibilidad mientras ambos sigan avanzando.

