Vucetich descartó un vestidor roto en Chivas: 'Son manipulaciones'

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, descartó problemas dentro del vestuario rojiblanco, pues afirma que todo son suposiciones y que su equipo trabaja de acorde a lo planeado.

"Eso está muy claro. A lo mejor son tendencias, manipulaciones o situaciones que se comentan... 'Se dice, se piensa'. La realidad es que internamente vivimos un entorno muy tranquilo en ese sentido. Hemos venido trabajando muy bien con el grupo y estamos muy tranquilos con todo el trabajo en la institución", indicó el estratega del Rebaño en entrevista con ESPN.

"Son suposiciones y nosotros no vivimos de suposiciones, vivimos del día a día en la cancha, del día a día en el grupo", añadió

Respecto a si su equipo ha sido irregular en el torneo, Vucetich lo atribuye a la falta de variantes, ya que este torneo no tuvieron refuerzos, solo regresaron jugadores que estaban prestados.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MAYORGA: 'EN CHIVAS TENGO LA LIBERTAD DE HACER LO QUE ME GUSTA'

"El torneo ha sido irregular. No es lo que esperamos. Tenemos el tiempo para revertir esta situación. Tenemos el mismo plantel, no hubo ningún jugador que contratamos para esta campaña. Jugamos con los mismos elementos, los rivales nos conocen, hemos tenido circunstancias de Covid-19 y eso nos afecta.

"No tenemos esas variantes que quisiéramos tener, pero tenemos jugadores de muy buen nivel. No hemos estado en el nivel que quisiéramos y no nos hemos podido mantener en la línea que quisiéramos", mencionó el estratega para TUDN.