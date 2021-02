Mayorga: 'En Chivas tengo la libertad de hacer lo que me gusta'

Alejandro Mayorga tiene la libertad de incorporarse al ataque. El defensa de las Chivas reveló que el entrenador, Víctor Manuel Vucetich, le permitió apoyar a la ofensiva, siempre y cuando no descuide su función principal que es defender.

“Estoy cómodo y contento acá. Tengo la libertad del entrenador de poder hacer lo que me gusta, ir al frente, sin descuidar y entendiendo que mis áreas de oportunidad eran a la defensiva. Pero tengo la libertad de hacer ambas funciones. Estoy cómodo y debo cumplir para adelante como para atrás, Todo eso está hablado, estoy cómodo”, reveló el zaguero.

El exjugador de Pumas confía en que esta oportunidad en Rebaño sea la definitiva para consolidarse como rojiblanco, aunque reveló que cuenta con el cobijo de Miguel Ponce, jugador con el que compite día con día la lateral izquierda.

“Desde un principio sabía que venía a un gran reto, porque Ponce venía de hacer buenos torneos. Conozco a Ponce, sé lo que es como jugador. Lo tomé como un reto y sabía que la tercera era la vencida, tenía que tomar la oportunidad de ese reto.

“El que toma las decisiones es el entrenador. No compito con él ni con nadie, la competencia son los otros equipos. Es bonito tener compañeros que te hacen crecer. Se pensaría que hay una rivalidad enorme, pero no la hay. Me aporta mucho, con su trayectoria y conocimiento. Me aconseja y qué mejor que poderle aprender a tipos como ellos que ya hicieron una gran carrera”, detalló el jugador del Guadalajara en conferencia de prensa.

NO MENOSPRECIAN A PACHUCA

Chivas no menosprecia a Pachuca. Pese a que los hidalguenses se encuentran en el fondo de la tabla general, en el Guadalajara no se confían y están convencidos de que deben prepararse como si enfrentaran al líder general.

“Pachuca sabemos que no viene de la mejor manera, sabemos que tiene grandes jugadores. No hay rival fácil o pequeño, tenemos que preparar el partido como si fuera el primer lugar. Es una buena oportunidad para nosotros para subir en la tabla y a enfocarnos en este partido”, comentó en conferencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAYORGA SOBRE CANTERANOS DE CHIVAS: 'SE DEBE TENER PACIENCIA, JUGAR EN PRIMERA NO ES FÁCIL'