Chivas: Vucetich atribuyó irregularidad del equipo por falta de variantes

Víctor Manuel Vucetich reconoció que Chivas ha sido un equipo irregular, situación que se lo atribuye a la falta de variantes, ya que este torneo no tuvieron refuerzos, solo regresaron jugadores que estaban prestados.

"El torneo ha sido irregular. No es lo que esperamos. Tenemos el tiempo para revertir esta situación. Tenemos el mismo plantel, no hubo ningún jugador que contratamos para esta campaña. Jugamos con los mismos elementos, los rivales nos conocen, hemos tenido circunstancias de Covid-19 y eso nos afecta.

"No tenemos esas variantes que quisiéramos tener, pero tenemos jugadores de muy buen nivel. No hemos estado en el nivel que quisiéramos y no nos hemos podido mantener en la línea que quisiéramos", mencionó el estratega para TUDN.

El Rey Midas también habló sobre Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda, quienes han perdido protagonismo en el plantel.

"Son momentos deportivos de los jugadores. La gente que hemos vivido estas etapas de la vida, cuando eres juvenil tras muchos deseos, pero de repente pierdes el ángulo. Son dos elementos muy importantes para nosotros y que siempre están siendo considerados y en cualquier momento pueden retomar", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS SALCEDO TRAS DERROTA VS CRUZ AZUL: 'ME DA PENA PERDER CONTRA EL EQUIPO MÁS SALADO'