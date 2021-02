'Chivas acertó procedimiento de pruebas PCR con Uriel Antuna': Neumóloga

El Covid-19 es una enfermedad que sigue causando cuestionamientos en los médicos, por lo que en el futbol también está generando inquietudes, tal como fue el caso de Uriel Antuna en Chivas que, en palabras de la experta Fabiola Reséndiz, el Rebaño actuó de manera correcta en su protocolo.

Diversos factores pudieron entrar en juego con respecto al falso positivo del Brujo; sin embargo, la neumóloga y alergóloga admitió que el equipo actuó adecuadamente en el procedimiento, ya que según las pruebas que se le realizaron se confirmó que permanece inmune a la enfermedad.

“Hay que ver el laboratorio y la calidad de la prueba porque algunas pueden dar resultados falsos. Hay que ver qué anticuerpos tiene positivos, si los IGG y IGM. Los IGG son anticuerpos de memoria, quiere decir que ya tuvo una infección y si los IGM salen negativos, quiere decir que tuvo en el pasado.

“Creo que el procedimiento fue el adecuado porque todo está fundamentado en los estudios clínicos. Están haciendo pruebas de detección rápida que detecta una parte del virus. A los que queda duda se les realiza la de anticuerpos para saber si tuvo, no tuvo o tiene activa la enfermedad. Son pruebas complementarias”, detalló la especialista a RÉCORD.

La doctora confirmó que debido a que se trata de una enfermedad nueva, el coronavirus ha generado preguntas que aún no cuentan con una respuesta fundamentada, como por ejemplo el amplio periodo que tardó Nahuel Guzmán en poder regresar a la actividad después de cinco pruebas positivas.

“Es una enfermedad nueva con la que estamos conociendo muchas cosas que incluso están por verse todos los efectos secundarios que pueda dejar el virus.





“Se han detectado en otros países como una persona, la cual después de 100 días seguía arrojando positiva su prueba. Los médicos decían que ya no era contagioso. No se sabe por qué su sistema inmunológico seguía reportando las pruebas positivas”, explicó.

Reséndiz aseguró que la inmunidad que otorga el haber contraído la enfermedad dura, aproximadamente, seis meses, por lo que las medidas de prevención deben ser mayores debido a que en caso de reinfectarse podría atraer síntomas más agresivos.

“El hecho de que ya haya tenido el virus no quiere decir que ya no pueda volver a tenerlo. Después de seis meses se puede volver a infectar. A los seis meses, en promedio, ya no encuentras anticuerpos en los pacientes”, concluyó la especialista.