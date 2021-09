Vucetich tras empate vs Pumas: 'Vamos por un camino correcto'

Aunque Chivas empató sin goles ante Pumas, el entrenador Víctor Manuel Vucetich, consideró que su equipo va por buen camino. Aún con los altibajos que ha registrado el Rebaño Sagrado se mantiene en la disputa por llegar a Liguilla y ese es el objetivo que buscarán materializar en lo que resta del torneo.

“Estamos dando cosas muy interesantes, desde mi punto de vista. Creo que vamos por un camino correcto. El equipo genera posición de pelota, llegadas, hace lo suficiente para tener los resultados. Vamos en una posición a mitad de tabla, muy cerca al sector de arriba América es el único que se ha desatapado, los demás estamos en esa disputa de poder calificar”, declaró en conferencia.

Además, destacó el rendimiento que mostraron sus dirigidos pero expresó su inconformidad por el resultado que obtuvieron en Ciudad Universitaria, ya que consideró dejaron pasar oportunidades claras para asegurar el triunfo.

“Creo que desaprovechamos una parte del primer tiempo. Salimos un poco flojos, fuimos corrigiendo, ceo que el resultado no es lo que esperábamos porque teníamos una idea clara de ir por la victoria, teníamos esas opciones clarísimas de llevarnos la victoria pero no tuvimos la certeza, me dela la sensación de inconformidad, pero el esfuerzo fue bueno por el equipo”, declaró en conferencia.

