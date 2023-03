Tuca Ferretti sobre su estadía en Bravos: "La etapa de Juárez me desgastó mucho"

La noche de este martes Ricardo Ferretti fue entrevistado en ESPN donde, entre muchas otras cosas, confesó como fue su etapa en los Bravos de Juárez y lo que pasó por su cabeza en ese momento.

"La etapa de Juárez me desgastó mucho, tengo que asumir que yo también tuve una equivocación tratando de asimilar que con un nuevo plantel quise jugar con las mismas circunstancias que tenía anteriormente, no me adapte tanto al plantel", comentó

"Bienvenido a la Ciudad de México. Yo fui uno de los candidatos. Estoy seguro que lo harás muy bien. Suerte para ti y Cruz Azul" @hugosanchez_9 le dio la bienvenida a #TucaEnPicante ¡En vivo #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/S1OroCXK0t — Futbol Picante (@futpicante) March 1, 2023

Así mismo Ferretti aseguró que ahora, con Cruz Azul, él tiene la responsabilidad de adaptarse lo más rápido posible al plantel y a las circunstancias de la institución.

"En Cruz Azul yo tengo que adaptarme a los jugadores lo más rápido posible y, ya que me adapte con ellos ya les voy a poder exigir algo de lo que yo pienso, esos ocho meses, con Juárez, me hizo desesperar", aseguró

Hugo Sánchez le dio la bienvenida a la CDMX

Al inicio del segmento, donde presentaron a Ricardo Ferretti en Futbol Picante, Hugo Sánchez le dio la bienvenida a la Ciudad de México, además de no perder la oportunidad de recordar que el Pentapichichi también tuvo la oportunidad de dirigir a la Máquina.

"Ricardo, bienvenido nuevamente a la Ciudad de México, una de tus tantas casas, sigues demostrando esa inteligencia y esa capacidad en cuanto a manejo de situaciones… Yo fui candidato me puse en la disposición de trabajar con un equipo grande", comentó Sánchez

Cruz Azul jugará este fin de semana ante Mazatlán en el Kraken, será el segundo partido que dirija Ricardo Ferretti, equipo que busca hilar su cuarta victoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CONEJO PÉREZ OPINÓ QUE LA AFICIÓN ES INJUSTA CON CATA Y BACA