Álvaro Dávila sobre Cruz Azul: 'No debemos ver fantasmas que ya no existen'

A pesar de que muchos esperan la caída de La Máquina, el Presidente Ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, reconoció que el equipo está consciente de que las rachas terminan, por lo que perder un partido no significa que van a fracasar en su intento de conseguir la novena.

“Claro, aquí hay un fantasma que hay que erradicar, ya no existe, ya no debemos ver fantasmas donde no hay. Hoy hay un ángel que nos está cuidando y hay que crecer en eso. Yo le que le diría a la afición que el futbol es así, es de triunfos y derrotas, satisfacciones y amarguras, pero que estén convencidos de que que este grupo va a dar el cien por ciento para darles una satisfacción en este torneo”, lanzó Álvaro Dávila.

En ese sentido, Dávila reconoció que la institución nunca soñó con sostener una racha de triunfos de tal magnitud, pero explicó que ha sido la mejor medicina para un equipo que estaba lleno de incertidumbre.

“No nos hicimos expectativas, nos propusimos resolver poco a poco lo que se presentara, ese fue el mensaje que Juan (Reynoso) y la directiva han transmitido, no cantar victoria hasta que no se logre la definitiva. Se han enlazado muchas circunstancias, se ha mejorado el ambiente de incertidumbre que había cuando llegamos y como sabemos, el triunfo es el mejor remedio, así que esta racha ha mejorado mucho el ambiente”, agregó.

“Estoy muy contento, pero tampoco me creo que fui la solución de todo, es un trabajo en equipo y habemos mucha gente involucrada que compartimos esa satisfacción. Es un logro muy importante, porque suenan fácil 11 partidos, pero es bien complicado y este equipo tiene un gran plantel con una gran armonía”, mencionó.

Por otra parte, si bien es cierto que el título es lo más importante y que probablemente sin él no valdrá lo hecho hasta el momento, Álvaro Dávila recordó que aún ven de lejos dicha posibilidad, por lo que tienen enfocados todos sus esfuerzos en derrotar el sábado al Guadalajara.

“Llegamos con nuestro estilo, que es hablar siempre con la verdad, apoyar, somos una directiva que trata siempre de ayudar, claro que se piensa en el título, pero está todavía muy lejos, hay que pasar por muchas etapas y por lo pronto está el juego del sábado y vamos por él. Nuestro compromiso es con la afición, tenemos una responsabilidad y tenemos que trabajar para el aficionado que sufre y goza cada partido”, apuntó.

