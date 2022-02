Carlos Hermosillo acerca de la salida de Álvaro Dávila: 'Hay algo más de fondo'

La salida de Álvaro Dávila y su equipo de trabajo de Cruz Azul causó revuelo pues con este grupo el equipo cementero consiguió la novena estrella en su escudo.

Ante esta situación, Carlos Hermosillo, mencionó que "no es congruente" que Dávila saliera de la institución por motivos personales, sino que hay más trasfondo en este cambio de administración.

"No es congruente decir que se va por problemas personales, aquí hay algo más de fondo que en lo particular no nos debería de interesar y que en la parte futbolística el equipo va muy bien", mencionó Hermosillo en charla con Marca Claro MVS.

El exdelantero de Cruz Azul también aplaudió la entrega y el profesionalismo que ha mostrado Juan Reynoso a pesar de los problemas administrativos que hay al interior de la organización cementera, y espera que no renuncie.

"En lo particular es algo que ya veía venir, a la gente que no tiene palabra le suceden este tipo de cosas, administrativamente traen demasiadas broncas, hay un pleito y uno no se debe meter. Lo que si aplaudo es la entrega deportiva, Juan Reynoso ha mantenido al grupo lejano a lo que está sucediendo", agregó Hermosillo.

