El analista deportivo Carlos Hermosillo señaló su preocupación por la situación actual del equipo Cruz Azul, bajo la dirección de la nueva administración. A pesar de las promesas iniciales de una limpia y reestructura, el exjugador mencionó que los resultados obtenidos hasta el momento indican lo contrario.

"Que puedan hacer una nueva reestructura dentro del equipo, la estructura la escuchamos desde Billy Álvarez cuando dijeron que iban a hacer una estructura y limpieza y estamos peor que cuando estaba Billy, peor, en todos los aspectos", dijo en plática con RÉCORD.

Además criticó fuertemente a la actual directiva, mencionó que deben de llegar gente capaz en el ámbito deportivo.

"Que estos nuevos directivos se hagan a un lado y se dediquen a lo que saben hacer que es el cemento, y poner una estructura nueva, que pueda tomar decisiones que ayuden al equipo", finalizó.

MUCHOS ASESORES QUE SOLO VEN POR SUS BOLSILLOS

El icónico exjugador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, compartió su visión sobre la situación actual del equipo. Reconocido por su éxito y liderazgo como campeón con La Máquina, criticó a los asesores de la institución en términos de planificación y fichajes de elementos extranjeros.

"Parte de lo que está viviendo Cruz Azul es la pésima planeación que han tenido, la cantidad de asesores que tienen y toman decisiones y que realmente no le dejan tomar las decisiones a los que deben de tomarlas, como es el director deportivo, y cuando uno no sabe de futbol, o cuando uno no pone gente capaz o profesional pasa lo que está sucediendo en esta gran institución”, dijo en plática con RÉCORD.

Uno de estos asesores externos es Jaime Ordiales, quien ayudó en la negociación de Willer Ditta, Diber Cambindo y Kevin Castaño.

"Traen extranjeros sin ningún cártel, traen extranjeros que sí tú te pones a analizar todos los que han traído, hay algunos que ni siquiera jugaban de titulares en sus equipos, tenían poca actividad, tenían pocos goles", señaló.

Y es que a pesar de que los refuerzos poco a poco se van acoplando al equipo y al futbol mexicano, la exigencia en Cruz Azul es mayor.

"Es por esta gente que hablo yo, de los famosos asesores, y que lamentablemente no están viendo la importancia que tiene una gran institución como es Cruz Azul si no están viendo el interés de sus bolsillos", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! CHRISTIAN TABÓ YA ES NUEVO JUGADOR DE LOS PUMAS DE LA UNAM