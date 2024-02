Carlos Hermosillo se sincera: 'Me llegó a dar gusto que le fuera mal a Cruz Azul'

Carlos Hermosillo, leyenda y uno de los más duros críticos de Cruz Azul, reconoció que en algún momento le "llegó a dar gusto" que le fuera mal a La Máquina.

En entrevista con Claro Sports, el hoy comentarista explicó que estos sentimientos se produjeron debido al "trato que le dieron" al interior del club, sin embargo, aceptó que se arrepiente y que hoy le toca hablar bien del equipo tras el gran nivel en el Clausura 2024.

"Sí, por supuesto (en algún momento me dio gustó que les fuera mal), por el trato que me dieron. Pero me arrepiento y lo digo abiertamente, porque no me puede dar gusto que le vaya mal a una institución a la que le voy desde chavo. Eso pasa cuando hablas con el estómago y no con la cabeza. Así como he hablado mal, hoy me toca hablar bien porque me dan los argumentos", indicó.

Asimismo, Hermosillo reconoció el papel de Martín Anselmi y su cuerpo técnico en el buen momento que atraviesa Cruz Azul, asegurando que le "gusta mucho" lo que ha mostrado el equipo hasta el momento.

"Hace mucho tiempo que no había visto un Cruz Azul que jugara con tal dinámica. Yo veo un equipo que me sorprende muchísimo porque te habla de la mano de Anselmi, pero también del trabajo del preparador físico. Me gusta mucho lo que está haciendo Cruz Azul", agregó.

