Carlos Salcedo está listo para ponerse la playera del Cruz Azul y comenzar a entrenar bajo las órdenes de Ricardo Ferretti. El defensa central de 29 años llegó este miércoles a la Ciudad de México, en un vuelo procedente de Ciudad Juárez.

Reconoció que siempre había querido jugar en un equipo de la capital: "La verdad que es un sueño llegar a este equipo, no me la creo, estoy contento de llegar a una institución con esta magnitud. Sé lo que conlleva estar acá. Tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar", fueron sus primeras declaraciones como jugador celeste.

El 'Titán' se reencontrará con el 'Tuca', quien lo dirigió en Tigres y Bravos. El zaguero espera ganar títulos con el cuadro cementero.

"Venimos a finiquitar, a ver y a platicar. Ganamos muchos títulos juntos. Ahora quiero hacer bien las cosas aquí. En lo personal estoy muy contento. Me motivó mucho el hecho de venir para acá, he estado trabajando y me siento muy bien físicamente", añadió.

Carlos Salcedo le mandó un mensaje a los aficionados del Cruz Azul, pues muchos están ilusionados con su llegada, pero a otros no les agradó la noticia. "Se vienen grandes cosas. Me dicen que hay un gran grupo, con chavos que quieren trascender. Es importante que la afición siempre esté apoyándonos", finalizó.

