Cata Domínguez quiere seguir en Cruz Azul; deja su continuidad en manos de la directiva

Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, expresó su deseo de mantenerse en La Máquina, pues su contrato termina en junio, y aunque sabe que la decisión está en manos de la directiva, confía en quedarse más tiempo.

“El contrato se me vence en junio y yo sigo trabajando, como siempre, toda mi vida, lo que me ha dado esa recompensa de poder estar aquí. Esa decisión la va a tomar la directiva, el presidente, obviamente el cuerpo técnico, en conjunto, y seguiré trabajando, ellos ya decidirán qué situación tomen conmigo, si no toman la mejor decisión estoy abierto para otras cosas”, dijo.

Al margen, el 'Cata' habló del triunfo de La Máquina 1-0 sobre Pumas, y aunque dijo que les levantó el ánimo, deben mantenerse concentrados.

“Esto es paso a paso, seguir trabajando día a día, los altibajos no vienen bien, nuestra mentalidad es pelear los primeros cuatro, es un gran paso, hubo un repunte y hemos mantenido esa base de trabajo y estamos ahí peleando con un partido menos, está en nuestros manos la clasificación y faltan muchos partidos.

“Tenemos otro partido de local, hacer pesar eso, sacar esos tres puntos, con base en trabajo, esfuerzo, fuimos superiores en el segundo tiempo y por eso llegó el gol, hay que seguir en la misma línea”, señaló.

