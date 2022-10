César Delgado sobre los abucheos para Cata: “Me parece una falta de respeto”

El futbol más allá de experiencias dentro de la cancha y los logros conseguidos, también te puede dejar grandes amistades y como muestra de ellos, es el vínculo que crearon Chelito Delgado y Cata Domínguez cuando compartieron vestidor en Cruz Azul.

"Que no se olviden (aficionados) que estos jugadores, la mayoría que está en el plantel le han dado la novena al equipo, le han dado una estrella más. Siempre han luchado por esta camiseta, han sido menospreciados por la prensa también en su momento porque no se daban los resultados, pero ellos se levantaban y volvían por la revancha, a competir, volvían a caer y se volvían a levantar y toda esa lucha constante los llevó al título", comentó Chelito Delgado.

Desafortunadamente, el veterano Cata Domínguez no ha pasado por un buen momento, pues a través de abucheos, los aficionados han manifestado su molestia por las actuaciones del defensa, por lo que el también exjugador de Monterrey está en contra de este tipo de comportamientos.

"La gente no se tiene que olvidar de eso, todos cometemos errores en el futbol, el futbol se vive de errores, pero nunca bajamos los brazos y nunca en este caso hablando de Cata y de Chuy siempre lucharon para poner a Cruz Azul en lo más alto de la tabla. La afición es muy exigente, pero me parece una falta de respeto lo que hacen con abuchear a los jugadores en este caso a Cata que es un amigo, que lo conozco desde chavo, desde los inicios, entonces me pone muy mal esa situación con cualquier jugador", indicó.

Finalmente, el ídolo celeste reconoció que también tiene buena relación con Rodolfo Rotondi a quien le habló de lo que representa Cruz Azul en el balompié mexicano e incluso cuando llegue el momento de despedirse de La Máquina le gustaría ser recordado como lo hacen con el Chelito.

"Agradezco a Rotondi una persona, un gran amigo. Estuve 10 días acompañándolo cuando llegó a Cruz Azul, le hablé mucho de lo que es Cruz Azul. Llegó tarde en lo que era el tema de contratación y el torneo empezaba rápido, así que sabe muy bien en qué equipo está, lo que significa Cruz Azul. Va a ser un jugador de mucha importancia para el equipo y le deseo que a base de esfuerzo de futbol sea considerado un ídolo de la Máquina que se consigue con un buen trabajo en equipo", concluyó.

