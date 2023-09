Christian Giménez, exjugador de futbol, llegó a México en el Apertura del 2004, cuando lo ficharon los Tiburones Rojos de Veracruz, y desde entonces el canterano de Boca Juniors se quedó en nuestro país para convertirse en un ídolo de nuestro futbol.

Después de pasar por Veracruz, América y Pachuca llegó a la Máquina Celeste de Cruz Azul en 2010 donde, durante siete años, se consagró como uno de los estandartes del conjunto celeste, a pesar de no poder levantar el campeonato de la liga.

Durante su estancia en La Máquina, Chaco Giménez jugó 275 partidos y marcó 73 dianas, hasta que tuvo que salir cuando sus servicios ya no fueron requeridos por el entrenador en turno: Pedro Caixinha.

En el pódcast La Capitana, Giménez confesó la verdadera razón de su salida del conjunto celeste en 2017, asegurando que Pedro Caixinha, entrenador cementero en ese momento, fue la razón por la cual salió de Cruz Azul.

"Llegó Pedro Caixinha. Yo tenía 36, casi 37 años y me dijo: ‘No te voy a tener en cuenta. Sí te ofrezco por lo que le diste al club y todo que te quedes trabajando conmigo, pero fuera de la cancha’. No decidí yo, pero en ese momento me habló Jesús Martínez que era el presidente de Pachuca, que también con Andrés (Fassi) tuvo un detalle muy importante, me dijo ‘vente, si allá no te quieren vente con nosotros", comentó.

Con Cruz Azul, Chaco Giménez ganó la Concacaf Liga de Campeones y la Copa MX.

