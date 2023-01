Charly Rodríguez sueña con Europa: 'Me iría a donde sea'

Charly Rodríguez ya sabe lo que es jugar en Europa, pues cuando tenía 19 años vivió una aventura con el Toledo en la Segunda División de España en la temporada 17-18, es por eso que no quita el dedo del renglón y se mantiene firme con su sueño de volver al Viejo Continente, sin importar a que club o país sea.

"Creo que podría ser que hay algunos casos, pero yo al final voy a lo mismo, cada quien tendrá sus metas y sus sueños. En lo personal, soy alguien que iría a donde me dijeran, sea lo que sea que me dieran, porque al final yo lo hablaba con César (Montes) ahora que pudo salir al Espanyol, al final va a llegar la hora de nuestro retiro y yo creo que a mí no me gustaría quedarme con que toda mi vida esté recordando si me hubiera ido y qué hubiera pasado.

Así que yo le decía 've, tienes experiencia, al final vas a sumar, vas a ser mejor persona, mejor futbolista, todo cuenta y todo suma', y yo como lo veo es que cada uno tiene que tomar esa experiencia, como yo tal vez la tomé a mis 19 años saliendo a una segunda división B y eso me ayudó mucho, yo pienso eso y quisiera o pensaría que muchos jugadores piensan en eso", platicó Charly en entrevista con TUDN.

Asimismo, señaló que uno de sus planes cuando dejó a Rayados por Cruz Azul fue precisamente ese de mantener la esperanza prendida de volver a Europa, algo que la directiva celeste sabe y que confía en que le ayudarán a cumplir ese sueño.

"Sí, desde que vine acá lo dejé bien claro que una de las decisiones por las que vine acá también fue eso es un sueño que tengo y lo hablamos con la directiva y ellos lo vieron de buena manera así que como te dije tengo esa meta ese sueño y lucharé por ello"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL DE RAÚL GUTIÉRREZ, A QUITARSE LA 'HEGEMONÍA' DE RAYADOS