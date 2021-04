Concachampions: Arcahaie, sin dinero para viajar al juego de Vuelta ante Cruz Azul

Se les va el vuelo. De cara al duelo de Vuelta ante Cruz Azul en la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, el Arcahaie, equipo semiprofesional de la Liga de Haití, se habría quedado sin capital para emprender el viaje a México y afrontar el compromiso ante La Máquina.

De acuerdo a nuestro colaborador y columnista en RÉCORD, David Medrano, la falta de trámites migratorios y de boletos de traslado tienen 'contra las cuerdas' al equipo caribeño.

"A poco más de 48 horas de que se juegue el Cruz Azul vs Arcahaie, los haitianos no tienen boletos para viajar a México y no tienen visa para poder moverse por USA. La única solución es un chárter cuyo costo ronda los 150 mil dólares que los caribeños no tienen", explicó David Medrano.

Cabe recordar que Cruz Azul quedó mucho a deber en el arranque de su segunda participación consecutiva en la Concachampions, pues los suplentes de Juan Reynoso no pudieron contra ante el Arcahaie y terminaron igualando sin goles en la Ida.

