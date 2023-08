Cruz Azul está por regresar a la actividad del Apertura 2023, donde tiene que retomar el camino para salir del fondo de la tabla, y mucho se ha especulado sobre los refuerzos de La Máquina que pueden llegar, como el de Marco Fabián y recientemente el de Franco 'Cepillo' González.

Sin embargo, Óscar Pérez, director deportivo de La Máquina, niega que Fabián Mora pueda regresar a La Noria, pues ahorita hay otros jugadores como prioridad y no es una realidad que el mexicano vuelva a pintarse de celeste.

“Yo hablé con él (con Marco Fabián), pero hoy hay otras prioridades, hoy no es una prioridad, veo muy lejano que se pueda dar, no creo. Al final, son especulaciones, no hay nada. La realidad es que estamos buscando un ‘9’ para venir a complementar el plantel”, explicó el directivo para Claro Sports.

Acerca del Cepillo González, donde el propio representante del uruguayo ha mencionado a medios de su país que sí hay una negociación avanzada, pero que esperan un cupo de extranjero en Cruz Azul, Conejo Pérez señaló que no hay nada con él.

“No hay nada con este jugador, son meras especulaciones, es muy difícil estar saliendo a desmentir cosas”, explicó Conejo Pérez sin dar más detalles sobre el uruguayo que fue Campeón del Mundo con la Sub 20.

Por lo mientras, Cruz Azul deberá enfrentarse a Santos en la Jornada 4 del Apertura 2023 este domingo 20 de agosto, donde La Máquina buscará sumar sus primeros tres puntos en lo que va de la Liga MX antes del parón por la Leagues Cup.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EVA LONGORIA CELEBRA EL CENTENARIO DEL NECAXA CON PASTELITO CONMEMORATIVO