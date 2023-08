Prensa italiana: 'Verstappen es para Checo Pérez, lo que Messi es para Leandro Paredes'

Checo Pérez y Max Verstappen tienen una diferencia de 125 puntos en el Campeonato de Pilotos de la F1, y el debate sobre qué es mejor, si el monoplaza de cada uno o los pilotos, no termina desde que inició la temporada, una situación que podría 'molestar' en el neerlandés, de acuerdo con la opinión de un periodista experto del Máximo Circuito.

Leo Turrini, comunicador italiano, expresó en su blog que la tensión por el debate puede dañar más en Verstappen que en Pérez y surgiría en un problema, y comparó la situación que vivieron Leandro Paredes y Lionel Messi cuando los dos argentinos coincidieron en el Paris Saint-Germain.

“Verstappen es para Pérez, lo que Messi es para el exjugador de la Juventus, Paredes. Verstappen es un fenómeno absoluto, negarlo sería una tontería. Max es definitivamente más fuerte que Sergio Pérez, como lo es así como casi todos sus competidores en el presente”, explicó.

A pesar de la tensión en Red Bull, tanto Checo Pérez como Max Verstappen han repetido en varias ocasiones que la relacion en el equipo es buena y, de hecho, las mismas redes sociales de la escudería han compartido momentos divertidos entre ambos pilotos.

¿Qué pasó con Messi y Paredes?

Messi arribó en 2021 al PSG y en ese momento se encontraba su compañero de Selección Leandro Paredes, pero en ese año, antes de que estuvieran juntos, suscitó una bronca entre ambos durante un partido del PSG vs Barcelona.

“En el año que convivimos en París nos veíamos todos los días por la mañana, tomábamos mates, entrenamientos, íbamos a buscar a los niños a la escuela, nos juntábamos a cenar. Pero no sabes lo mal que la pasé, la pasé como el orto.

“No me contestaba el teléfono por una boludez, por un comentario que le hice a un compañero. Me empezó a putear, a correr por toda la cancha. Y yo no le contestaba, peor. Le mandé mensaje después del partido y ni me contestó. Hasta que nos fuimos a la Selección no hablamos. Estuvimos dos meses sin hablar. Se calienta y no sabes lo que es hasta que se le pase”, contó Paredes en una entrevista en 2022 con Grego Rosello.

Por eso fue la comparación de Turrini, señalando que todo inició bien en Red Bull con Checo Pérez y Max Verstappen, pero con toda la polémica se ha ido fracturando con forme pasan los Grandes Premios de la Fórmula.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ¿QUIÉN ES FRANCO 'CEPILLO' GONZÁLEZ, LA JOYA QUE QUIERE LA MÁQUINA?