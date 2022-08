Crítica Récord: Nacho Rivero lloró tras la goleada ante América; Corona regañó fuertemente al plantel

América humilló a Cruz Azul con un 7-0 histórico y la contundente derrota sentó de la peor manera en el alma celeste: sus jugadores.

Y es que nuestro reportero de la Máquina, Armando Melgar, dio a conocer en el podcast del diario deportivo más trascendente de México, Crítica RÉCORD, los futbolistas terminaron el efrentamiento en el Estadio Azteca devastados.

Algunos como Nacho Rivero no pudieron lidiar con los siete tantos recibidos, al grado de que el uruguayo salió entre lágrimas de la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Otro de los jugadores que terminó con mal sabor de boca y poco pudo hacer desde la banca fue Jesús Corona, líder de la Máquina la última década que si bien no porta más el gafete de capitán, no deja de ser quien mueve las riendas del vestidor y dedicó palabras duras a sus compañeros tras no poder evitar el histórico descalabro.

