Cruz Azul: Alexis Gutiérrez arrancó de titular frente a Necaxa en la Copa Sky

A penas se hizo oficial la reincorporación de Alexis Gutiérrez y el técnico Raúl Gutiérrez ya apostó por su joven talento para mandarlo como titular frente a Necaxa en el partido correspondiente de la Copa Sky.

La Máquina y el conjunto hidrocálido serán los protagonistas de arrancar con esta competencia que servirá como preparación de cara al Clausura 2023 para 10 de los 18 equipos de la Liga MX.

Y aunque La Máquina sigue afinando detalles para llegar de la mejor manera a La siguiente competencia, el Potro Gutiérrez no sólo le dio la oportunidad de salir en el once inicial al exjugador del Tapatío de la Liga de Expansión, si no que también le sigue dando su voto de confianza a los canteranos.

Para la pretemporada que el conjunto celeste realizó en la Riviera Maya, el maquinista recurrió a los jugadores de las categorías inferiores, de los cuales convocó a los defensas Alan Zubiri y Jorge García, los mediocampistas Cristian Jiménez y Axel Silva y al delantero Emmanuel Gutiérrez, siendo este último el que arrancó como titular frente a los de Aguascalientes.

