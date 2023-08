Franco "Cepillo" González, estrella del Mundial Sub 20 con Uruguay, está cerca de unirse a Cruz Azul. Aunque las negociaciones avanzan, Edgardo Lasalvia, su representante, señala que aún esperan la liberación de un cupo en el equipo mexicano.

“La salida del Cepillo a Cruz Azul es real. Estamos cerrando todo. Hay una oferta formal y Danubio ya ha respondido afirmativamente. Ahora sólo esperamos la liberación de un cupo”, dijo Lasalvia en declaraciones que recoge el País de Uruguay.

Un giro en la trama sugiere que, si Cruz Azul no logra liberar ese espacio, debido a la posible salida de Christian Tabó, González podría ser cedido temporalmente a Peñarol. Esta decisión se tomará en breve

“No he hablado con Ruglio (Ignacio, presidente de Peñarol), pero creo que Peñarol no tiene un jugador con ese potencial. A Danubio se lo estarían comprando y ya no tendrían voz sobre el jugador", agregó el representante del futbolista charrúa.

Arturo del Campo, directivo de Danubio, confirmó que hay un acuerdo en marcha con Cruz Azul por González, con una oferta que supera los US$ 2 millones por el 80 por ciento de sus derechos.

“No está firmado, sí acordado. Me hubiera gustado estar más informado sobre la posibilidad de que llegue a Peñarol", dijo Del Campo.

Sin embargo, expresó su deseo de haber recibido propuestas más elevadas tras el éxito mundialista del jugador.

