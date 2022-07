Cruz Azul: Antuna reconoció altibajos en Chivas, pero con La Máquina quiere su mejor versión

Uriel Antuna mostró una mejor versión tras su llegada a La Noria, después de los altibajos que registró jugando en el Guadalajara. A dos torneos de defender la camiseta de Cruz Azul, el jugador reconoció su mala racha y ahora sólo piensa en su presente.

"Yo siempre trabajo para dar lo mejor aquí y en el club en donde esté. Si bien no se me ha dado bien en otros equipos, he trabajado para entregarle mi mejor versión al club. Siempre voy a tratar de ayudar en lo que sea, dentro y fuera", declaró.

Y para seguir mejorando su nivel futbolístico, Antuna confía en el trabajo de Diego Aguirre. A pesar de que llevan poco tiempo trabajando, Antuna aseguró que poco a poco el grupo se va adaptando a las estrategias del charrúa para ofrecerle un buen espectáculo a su afición.

"Yo pienso que estamos trabajando muy bien, el equipo cada día va asimilando la idea que tiene el profe (Diego Aguirre). Pienso que el equipo está tranquilo, el profe nos ha transmitido mucha tranquilidad. Nos ha hecho creer en el equipo y en los compañeros. Estamos tranquilos y confiados para sacar la victoria en el próximo partido", señaló.

Finalmente, el 'Brujo' no quiso entrar a detalles sobre la ausencia de refuerzos para este Apertura 2022, pues solo han fichado al argentino Rodolfo Rotondi y el hecho de que lleguen o no nuevos jugadores no debe de desconcentrar al equipo.



"Yo pienso que la directiva y el profe están trabajando en los refuerzos. Si llegan o no eso ya no está de nuestro lado, nosotros vamos a trabajar para sacar los resultados", apuntó.

