Cruz Azul: Calendario completo de La Máquina para el Clausura 2024

Se dio a conocer el calendario del Clausura 2024 y Cruz Azul comenzará su participación ante Pachuca el próximo 13 de enero como local.

La Máquina iniciará su año futbolístico con nueva estructura, y es que Iván Alonso, director deportivo, llegará junto a Martín Anselmi para regresar a los primeros lugares al equipo de La Noria.

Uno de los partidos más esperados será ante su máximo rival: América, en donde será el primer Clásico Joven del timotel argentino. La fecha será el 24 de febrero a las 21:00 hrs en cuestión de visitante.

Ante Chivas, será de visita el 2 de marzo a las 19:00 hrs. Mientras que contra Pumas será el 30 de ese mismo mes.

Por otra parte, Gonzalo Piovi, primer refuerzo de La Máquina, aterrizó la mañana de este domingo a la Ciudad de México, se espera que entre lunes y martes realice exámenes médicos y pruebas físicas para posteriormente firmar su contrato por tres años.

Cabe señalar que todo indica que desde los primeros partidos se dispute en el Estadio Ciudad de los Deportes; el equipo celeste regresará al inmueble de la colonia Noche Buena debido a las remodelaciones del Estadio Azteca.

CALENDARIO CRUZ AZUL CLAUSURA 2024

J1 Cruz Azul vs Pachuca

J2 FC Juárez vs Cruz Azul

J3 Cruz Azul vs Mazatlán

J4 Cruz Azul vs Xolos

J5 Querétaro vs Cruz Azul

J6 Cruz Azul vs Atlético San Luis

J7 Cruz Azul vs Tigres

J8 América vs Cruz Azul

J9 León vs Cruz Azul

J10 Cruz Azul vs Chivas

J11 Santos vs Cruz Azul

J12 Cruz Azul vs Necaxa

J13 Pumas vs Cruz Azul

J14 Cruz Azul vs Monterrey

J15 Puebla vs Cruz Azul

J16 Cruz Azul vs Atlas

J17 Cruz Azul vs Toluca

