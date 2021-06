cruz-azul-hidalgo-desaparece-tras-subcampeonato-en-liga-premier

El Cruz Azul Hidalgo, equipo que durante muchos años fue semillero para los jóvenes canteranos de La Máquina, desaparecerá.

Los celestes venían de hacer una extraordinaria campaña en la Liga Premier, donde fueron subcampeones tras caer en la Final ante Irapuato.

En ese equipo, que estaba al mando de Joaquín Moreno, destacaron hombres que ya probaron la Primera División, tal fue el caso de Jair Peláez, Kevyn Montaño o Josué Reyes.

Cruz Azul Hidalgo desaparece ! Lo que fue un semillero para la Máquina, hoy quedará sepultado. https://t.co/vlSk9NdrCv — Armando melgar (@Armand_Mel91) June 18, 2021

De hecho, Peláez fue uno de los que se despidió del equipo: No tengo palabras para describir este amor que te tengo, te defendí con mi vida cada instante que porte este escudo, me lo llevo tatuado en el corazón, hoy Dios nos da un diferente camino, y tiene un propósito en el cual confío, no se que será pero es su voluntad, GRACIAS", escribió el guardameta en Twitter.

