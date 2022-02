Cruz Azul: Iván Morales arribó a México para reportar con La Máquina

Luego de varias complicaciones en su contratación, finalmente llegó a México, Iván Morales, flamante delantero de Cruz Azul, quien de inmediato asume el reto de vestir una de las camisetas más importantes de la Liga MX.

“Sí fue super complicado, pero estoy super contento, vengo de Colo Colo que es el más grande de Chile y ahora a uno de los grandes de México, así que con mucha expectativa de hacer las cosas bien y aportar al grupo.”, señaló.

Llegó Iván Morales a CDMX para reportar con @CruzAzul “Estoy con mucha expectativa de hacer bien las cosas acá en #CruzAzul”@record_mexico pic.twitter.com/jbyJadfIip — Armando Melgar (@Armand_Mel91) February 4, 2022

Aunque su fichaje estuvo muy cerca de verse frustrado, el ariete reconoció que no perdió la cabeza y siempre confió en que se vestiría de azul.

“Estuve tranquilo porque Cruz Azul siempre tuvo interés por mi, así que estaba tranquilo, sabía que se podía dar, hacía falta que se pusieran de acuerdo las dos partes y estoy contento", añadió.

“Vengo a hacer mi aporte, vengo con muchas ganas de hacer un aporte al club y dar lo mejor de mi. Algunos chilenos me han hablado muy bien del club, me motivó mucho venir, es un club gigante, muchos hinchas de Cruz Azul me escribieron, así que vengo con muchas ganas”, agregó.

