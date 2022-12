Cruz Azul: Iván Morales seguirá con La Máquina ante la negativa de Luis Suárez

Después de una larga esperar por buscar hacerse de los servicios del uruguayo Luis Suárez, Cruz Azul seguirá sufriendo por no encontrar a su '9' estelar, por lo que tuvo que recurrir a un jugador con el que ya había dado por terminado su vínculo laboral.

Y es que se esperaba la llegada del exjugador del Barcelona para que salvara a La Máquina por la falta de gol que ha sufrido en los últimos torneos, a tal grado que recurrieron a Iván Morales a quien ya le habían dado las gracias, pues ya no estaba dentro de los planes de la cúpula celeste.

De hecho, luego de que se le anunciara al chileno que el pasado Apertura 2022 sería su último torneo como jugador celeste, el 'Tanque' no viajó con el resto del equipo a la Riviera Maya, donde tuvo su pretemporada. Tras no poder afianzarse como el hombre de gol, el andino tendrá una segunda oportunidad; sin embargo, el conjunto celeste estaría sacrificando un fichaje, pues con su retorno estarían ocupadas todas las plazas de jugadores no formados en México.

Ante la repentina venta de Santiago Giménez al Feyenoord, Cruz Azul sufre por no encontrar a un delantero efectivo, pues a pesar de que cuenta con Michael Estrada, Gonzalo Carneiro y el propio Morales, Raúl Gutiérrez tendrá la gran misión de sacar el máximo potencial de dichos jugadores a falta de que no han podido hacerse de un '9'.

En lo que va de los partidos de preparación que han tenido durante su participación de la Copa por México, La Máquina suma tres goles a favor, los cuales han estado a cargo de Rodolfo Rotondi y dos más de los canteranos Rodrigo Cruz y Emmanuel Gutiérrez, por lo que el Potro Gutiérrez seguirá apostando por encontrar a su hombre de gol.

