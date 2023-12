La transformación de Cruz Azul incomoda a más de uno, que incluso acusan “corrupción” en los recientes fichajes, en especial en la del Toro Fernández a Pumas.

Sin embargo, RÉCORD encontró claridad en los números al investigar el caso: La Máquina compró al delantero de Pumas por 9.85 millones de dólares, 20% menos que su cláusula de rescisión, según comprueban documentos. Hubo comunicadores que no supieron interpretar las cantidades de la operación debido a que no contemplaron las obligaciones fiscales, que explican su monto total que asciende a 11.4 mdd.

El pasado 18 de diciembre, La Máquina lanzó la propuesta a Universidad por los derechos federativos del atacante uruguayo por 9.85 mdd a pagar en cuatro exhibiciones, mediante una carta oferta de la cual RÉCORD obtuvo. El ofrecimiento celeste no cubrió la cláusula de rescisión establecida por Pumas para el Toro, que era de 12.3 mdd, no fue necesario, pues la directiva auriazul no tardó ni dos días en aceptar esta oferta oficialmente.



Como se observa en los documentos, el monto de 9.85 mdd será entregado íntegro al club del Pedregal sin que existan comisiones o mermas de algún tipo, como lanzaron algunas versiones periodísticas, encabezadas por David Faitelson, comunicador de TUDN, quien aseguró que hubo “corrupción” en la operación ascendió a “11.3 mdd”, de los cuales “solo le dieron a Pumas 9.2 mdd”, equivocando las cantidades reales.

El error de que Faitelson se da al no saber interpretar correctamente lo que le transmitieron sus “fuentes bien informadas”, pues Cruz Azul, como cualquier club, debe cumplir con los requisitos legales fiscales, por lo que considerando el impuesto de valor agregado (IVA), el monto total de la operación de compra del Toro Fernández asciende realmente a 11.4 millones de dólares, como consta en los documentos adquiridos por RÉCORD. Es distinto el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los hechos de corrupción que sugirió el periodista de Televisa.

