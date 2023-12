'Tito' Villa arremete contra Alexis Vega: "Es uno de los futbolistas más sobrevalorados"

Alexis Vega ha sido uno de los nombres que más ha sonado para llegar al conjunto de Cruz Azul de cara al Clausura 2024, aunque para Emanuel 'Tito' Villa la llegada del jugador de las Chivas a La Máquina no es de su agrado.

“Es uno de los futbolistas más sobrevalorados que tiene la Liga y soy sincero con lo que digo. Es un buen futbolista, tiene condiciones, de eso no hay duda. Me gustaría que él pudiera transferir al terreno de juego todo ese peligro que genera”, afirmó en entrevista con Caliente TV en su canal de YouTube.

Vega disputó 10 partidos del Apertura 2023 con el conjunto de las Chivas del Guadalajara, en donde anotó en una ocasión, pero su semestre estuvo marcado por ser separado del plantel por una indisciplina que ocurrió tras el partido ante Toluca.

A pesar de cuestionar la llegada de Vega a Cruz Azul, el exjugador espera que tanto directiva como cuerpo técnico puedan hacer brillar a Alexis si se confirma su llegada a La Noria.

“Yo entiendo que la apuesta sea el poder recuperarlo porque hace rato que lo quieran recuperar y ojalá pueda. Si es que llega ojalá pueda Anselmi, Iván Alonso, lo único que pido es que no me contagie a Antuna en las indisciplinas. Que no llegue a mover el avispero”, finalizó.

