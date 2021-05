Cruz Azul: Mamá de aficionado que sigue al equipo en urna de cenizas ingresará a la Final

Guadalupe Caballero, madre de Alexis Edgar Sotero Benito, aficionado de Cruz Azul que falleció, pero que sus cenizas han apoyado al equipo en esta Liguilla solicitó a la institución cementera en redes sociales poder ingresar a la Final de Vuelta ante Santos.

La Máquina respondió a la señora Caballero de manera afirmativa por lo que podrá entrar al Estadio Azteca para el duelo ante Santos, pero sin la urna con las cenizas de su hijo, por protocolo de salud.

"Me acaban de hablar de parte del Ingeniero Víctor Velázquez, me dijeron que sí me van a ayudar", reveló la mamá de Alexis Sotero.

"Lamentamos que Alexis Benito no pueda estar presente físicamente en el Estadio Azteca durante la Gran Final. Sin embargo, sabemos que a través de usted, el espíritu de Alexis nos acompañará en la búsqueda del campeonato tan anhelado", le escribió Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul a la señora Caballero.

Alexis Edgar Sotero Benito murió una noche de abril del 2020 por un infarto. Sus amigos, en la Liguilla del Guard1anes 2021, le pidieron a su mamá que los dejara llevar la urna de cenizas a las despedidas que hacen los aficionados del Cruz Azul al equipo, en el hotel, previo a ir al estadio historia que se hizo viral en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: MANDÓ UN EMOTIVO MENSAJE A SUS AFICIONADOS PREVIO A LA FINAL