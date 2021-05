Carlos Hermosillo: 'Me dan risa las cruzazuleadas, es algo que no debe de preocupar'

Muchos fantasmas rodean al Cruz Azul de cara a la Final en el Estadio Azteca ante Santos, pero Carlos Hermosillo, leyenda del club cementero, mencionó que esto no debe preocupar al equipo celeste.

"A mí me encantan esas críticas y cuando ponen en mis redes sociales que 'si ya la van a cruzazulear', que 'ya no opines', y me da risa, me da risa porque es algo que no le debe de preocupar a Cruz Azul ni a los jugadores", comentó Hermosillo para ESPN.

El exdelantero cementero también mencionó que se encuentra sumamente ilusionado con este equipo de Cruz Azul comandado por Juan Reynoso.

"Yo si tengo mucha ilusión con este Cruz Azul por el gran trabajo que ha hecho Juan, Por el gran trabajo que han hecho todos los muchachos, porque pese a todo lo que han vivido, ellos han demostrado un gran profesionalismo y una gran entrega, y que hoy estén en la Final se lo han ganado con dedicación y trabajo", mencionó Hermosillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: INSTALACIONES DE LA NORIA FUERON BLINDADAS CON VALLAS METÁLICAS