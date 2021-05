Santos: Ludueña confesó que jugó con la rótula rota la Final vs Cruz Azul de 2008

En el Torneo Clausura 2008, Daniel Ludueña se convirtió en el héroe de Santos Laguna, pues con el gol que anotó en la Final de Vuelta, los de Torreón vencieron a Cruz Azul y ganaron el Título; sin embargo, fue un momento complicado para el 'Hachita' a pesar de la felicidad que le dio ser Campeón.

"Gracias a Dios fuimos campeones y tuve el chance de anotar el gol y seguir en la historia del club me llena de orgullo. Se me vienen muchos recuerdos a la cabeza, pude anotar más allá de que estaba lesionado y jugué infiltrado toda la Liguilla, pero fue magnífico.

"Paré la pelota y lo que hice fue abrir el pie, y cuando vi que iba para el ángulo, tuve muchas sensaciones, cargué todo el peso en mi pierna y se podía terminar de romper mi rótula, pero valió la pena el sacrificio", dijo a RÉCORD.



Y aunque anotó al minuto 16, el dolor que el 'Hachita' tenía en la pierna era tan grande que no dudó en pedir su cambio, pero fue hasta el minuto 65 del partido, y ahora años después, reiteró que todo valió la pena con tal de haber levantado la copa.

"En el segundo tiempo hubo una jugada parecida al gol, pero ahí se me terminó de desprender el pedacito que tenía agarrado, y ahí pedí el cambio porque ya no podía ni caminar.

"Sí valió la pena. Lloré por lo vivido, la vuelta olímpica la di casi caminando porque no podía ni trotar, me fui a Argentina de vacaciones así, con el pie hinchado, pero ese torneo no se compara con nada", expresó.

'NO DEBE SER FÁCIL PARA CRUZ AZUL ESTAR EN UNA FINAL'

El que Cruz Azul sea considerado por la gente como el favorito para ser el equipo Campeón del Guard1anes 2021, es algo benéfico para Santos, así lo consideró Daniel Ludueña, pero incluso reiteró que los antecedentes de La Máquina, de no poder ganar una Final, también puede jugar a favor de los de La Laguna.

"He escuchado mucho que dan como favorito a Cruz Azul y qué bueno, nos pasó a nosotros y es buenísimo, que sea el peso para ellos, que ellos sean favoritos porque nosotros hacemos lo nuestro y espero que esa mochila no le pese a Santos. Sí Cruz Azul es favorito, Superlíder, jugó muy bien, qué bueno, el peso es para ellos.

"Que ellos tampoco la tienen fácil porque traen una cruz encima muy complicada de emociones, una historia atrás muy grande, un peso gigante que no debe ser fácil para ellos estar en una Final", dijo.

