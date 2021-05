Álvaro Dávila: 'Estoy seguro de que está no la van a dejar escapar'

En su primer torneo al frente de Cruz Azul, su presidente Álvaro Dávila, aseguró que ve al equipo maduro emocionalmente y seguro de que podrán poner fin a la sequía de 23 años sin título de Liga.

"El equipo tiene una madurez, tiene jugadores que, aparte de su solvencia y capacidad futbolística, los siento con una madurez importante y eso me da confianza en lo que viene, estoy seguro de que está no la van a dejar escapar", reveló Dávila en entrevista con ESPN.

"Yo siempre me he manejado por seguir mi intuición y mi sentido común. Hoy (viernes) estuve en el entrenamiento y me encanta ver a los jugadores con una sonrisa, pero al mismo tiempo sin celebrar excesivamente", añadió.

Y es que precisamente el mandatario celeste no quiere que haya excesos de confianza ante Santos el domingo en el Estadio Azteca tras tener ventaja de un gol en la Final del Guard1anes 2021.

"La verdad ayer (jueves) que entré al vestidor, haz de cuenta que habían acabado un entrenamiento, eso me gusta, porque siento que están conscientes de que no hemos llegado al objetivo. A veces se celebran antes las cosas y te pierdes en esa perspectiva", sentenció Álvaro Dávila.

