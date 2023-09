Cruz Azul: Negociaciones por Gonzalo Mastriani no avanzaron y se aleja de La Máquina

A Cruz Azul le sigue costando cerrar fichajes. A pesar de haber liberado dos plazas de NFM, el tiempo se le acaba a la directiva celeste para reforzarse. Uno de los nombre que sonó en La Noria fue el de Gonzalo Mastriani, sin embargo, las pláticas están en pausa. RÉCORD pudo saber que no avanzó la negociación para integrar al jugador uruguayo a la plantilla cementera.

“El interés es real, no se ha avanzado en el tema de Mastriani, y ya queda muy poco tiempo”, dijo una fuente cercana al jugador.

Y es que la directiva analizó a diferentes jugadores, Enzo Copetti, Brandon Vázquez, João Figueiredo y Gonzalo Mastriani. Que dicho sea de paso, no llegaron a un acuerdo entre clubes.

Por su parte, Cincinnati no quiso soltar a Vázquez, ya que es una pieza fundamental en el equipo de la MLS, a su vez, Charlotte FC, también hizo lo propio y no dejó ir a Copetti y Basaksehir, no negoció una cesión de Figueiredo.

Mientras que el equipo cementero solo tiene en el ataque a Diber Cambindo y Ángel Sepúlveda, quienes han tenido buenas participaciones en este Apertura 2023.

Por otro lado, Iván Morales no ha podido encontrar equipo, es por ello, que continúa siendo jugador de Cruz Azul y ocupa una plaza de NFM, la directiva está a marchas forzadas para posicionar al jugador chileno en otro equipo.

El Mercado de fichajes finaliza el día 13 de septiembre y si para ese entonces no tiene equipo, La Máquina deberá registrarlo con el primer equipo o rescindir el contrato, alrededor de 1.7 mdd, cabe señalar que el delantero entrena con la Sub-23.

