Cruz Azul: Revelan la carta con la que despidieron a los jugadores en 2003

En el futbol se dice que siempre es más fácil despedir a uno que correr a 11, pero ese no fue el caso del plantel de la Máquina Celeste de la Cruz Azul en la temporada 2003, a los dirigidos por Mario Carrillo le fue rescindido su contrato luego de ser goleados ante el Fénix de Uruguay en la Copa Libertadores.

Luego de la humillación Guillermo Álvarez, junto a su hermano Guillermo y Victor Garcés, decidieron deshacerse de toda la plantilla celeste, algo que le ocurrió a jugadores como Juan Francisco Palencia, Melvin Brown, Sebastián Abreu, entre otros.

De acuerdo con ESPN, quien pudo tener acceso a la carta que le llegó a todos y cada uno de los jugadores de dicho plantel, la carta decía lo siguiente.

“Para los efectos administrativos y legales que correspondan, y con fundamento en lo dispuesto por la ley de la materia, le informamos que la Directiva del Club decidió dar por rescindido a partir de esta fecha, el contrato de trabajo que tenemos celebrado entre las partes, para la temporada oficial de Clausura 2003 y Apertura 2003 del campeonato de futbol organizado por la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C."

Melvin Brown, en respuesta, sigue asegurando a dicho medio que lo más seguro es que dicha carta sea falsa.

“Eso no era posible, porque sí te pueden correr, pero a la par nos ofrecieron otro nuevo contrato y eso no existe ni en México ni en ninguna parte del mundo. Asumo que esta carta que estoy mostrando era falsa, porque no te puedes contratar en un mismo torneo con un equipo dos veces", finalizó

