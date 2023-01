Cruz Azul: Rivero, Funes Mori y Rotondi estarán disponibles para el duelo amistoso vs Atlante

Cruz Azul no verá actividad en el marco de la Jornada 4, pues el partido que tiene frente a Querétaro fue pospuesto para el próximo 29 de marzo. Sin embargo, el cuadro de Raúl Gutiérrez no deja de entrenar y se mantiene activo para no perder el ritmo para el compromiso de la quinta fecha del Clausura 2023.

La Máquina se mantiene activa con sus prácticas matutinas, en las que el jueves Raúl Gutiérrez no pudo tener a su plantilla completa para realizar trabajos físicos. Los jugadores Ignacio Rivero, Ramiro Funes Mori y Carlos Rotondi estuvieron ausentes del entrenamiento, quienes fueron sometidos a terapias.

Afortunadamente ninguno de los jugadores mencionados se encuentra delicados, sólo es parte del protocolo del club, ya que los tres elementos celestes se mantienen en perfectas condiciones y justamente podrían ver actividad este viernes en el encuentro amistoso que disputará Cruz Azul frente al Atlante.

El compromiso entre los Gallos Blancos y La Máquina fue pospuesto debido a que este 5 de marzo se cumple un año de la riña que se desató en La Corregidora cuando se enfrentaron Querétaro y Atlas. Ante los conflictos, la Liga MX sancionó al conjunto Albiazul durante un año para enfrentar todos sus partidos como local a puerta cerrada.

Por lo tanto, el partido pospuesto entre el Querétaro y Cruz Azul será el segundo encuentro que albergará dicho recinto, tras cumplir con la sanción que desafortunadamente manchó al fútbol mexicano. El primer encuentro será cuando reciban a Juárez el 19 de marzo; sin embargo, al recibir a La Máquina se espera que haya buena entrada al ser uno de los cuatro equipos grandes del máximo circuito.

De este modo, en la pausa que tendrá La Máquina dentro de la cuarta fecha del Clausura 2023 será que el Potro Gutiérrez podrá recuperar todas sus piezas para estar listos para el siguiente sábado cuando el conjunto de La Noria reciba a Tigres en el Estadio Azteca.

