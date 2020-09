Cruz Azul: Robert Dante Siboldi negó exceso de confianza en derrota ante Atlas

Tras la sorpresiva derrota del Cruz Azul a manos del Atlas, Robert Dante Siboldi, técnico cementero, negó que su equipo haya caído en exceso de confianza y asoció la derrota a la falta de contundencia.

"Lo hablamos mucho en la semana, lo hablamos mucho hoy, sobre el exceso de confianza, no se gana un partido con el peso de la camiseta, hoy no estuvimos finos, no hubo exceso de confianza", dijo en conferencia de prensa.

El uruguayo señaló que no es fácil enfrentar a rivales que se encierran mucho en su área, por lo que dijo que tendrán que encontrar las formas de abrir la cancha, pues esto es algo a lo que se seguirán enfrentando.

"Partidos de estos que se te meten atrás y no te dejan espacios, no es fácil, es lo que tenemos que enfocarnos, el equipo sabe que nos vamos a enfrentar a esto, debemos buscar las formas.

"La finalización de la jugada, coordinar las jugadas a la ofensiva, porque el equipo estuvo bien a la defensiva, nos falta en el último tercio y ahí vamos a enfocarnos estos días", explicó.

Por último, Siboldi reconoció el esfuerzo y la superioridad del Atlas, razón por la que felicitó al conjunto rojinegro.

"Hoy a Atlas le salió y hay que felicitarlo por el resultado, hoy no tuvimos la contundencia para abrir el marcador", finalizó.

Pese a la derrota de esta noche, Cruz Azul se mantiene en los primeros puestos de la tabla y con las ilusiones intactas de que este año al fin llegue la tan ansiada novena estrella.

