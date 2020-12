Cruz Azul: Robert Dante Siboldi renunció como DT de La Máquina

Una nueva sacudida golpeó a Cruz Azul la mañana de este viernes cuando el estratega Robert Dante Siboldi anunció su salida del Club.

El timonel fue ratificado por Víctor Manuel Velázquez para dirigir al equipo en la Liga de Campeones de Concacaf, sin embargo, el charrúa sorprendió a todos con el anuncio. Y es que todo apunta a que las palabras del directivo hicieron eco en el ahora exentrenador, quien defendió a muerte su estilo y la honorabilidad de sus jugadores.

"Después de analizar lo sucedido recientemente, he decidido dar un paso al costado. Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo, pero quiero dejar en claro que el planteamiento fue en todo momento para ganar y no para manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres y no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y mis jugadores ", dijo Siboldi a través de Twitter.

Siboldi partiría este lunes a Orlando para encarar el partido único de Cuartos de Final ante Los Ángeles FC, sin embargo, el exguardameta decidió dejar al equipo antes de ello.

"Les deseo mucha suerte en el torneo de Concacaf, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente mundial de clubes", apuntó.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

Cabe destacar que el anuncio de esta mañana se da justo antes de que Siboldi se viera las caras con la directiva cementera que este día visitará las instalaciones de La Noria.

