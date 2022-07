Diego Aguirre tras triunfo ante Necaxa: 'Teníamos que ganar sí o sí'

Diego Aguirre mostró su alegría por haber ganado su primer partido con Cruz Azul como local. Para el técnico uruguayo, el de hoy fue un gran resultado, pues señaló que el objetivo eran los tres puntos para evitar alejarse de los primeros puestos.

“Es mi tercer partido aquí en casa y hoy pudimos llevarnos los tres puntos, creo que es lo más positivo de todo, por encima de todo, de rendimiento, por encima de cualquier situación. Tratamos de trabajar mucho con los jugadores en ese sentido, de que teníamos que ganar si o si, porque si no quedábamos muy lejos de las posiciones de arriba y había que acercarnos”, declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

A media semana, la Máquina sufrió la sensible baja de Santiago Giménez, quien partió al Feyenoord de los Países Bajos, motivo por el cual, Aguirre admitió que se analizará la opción de traer otro refuerzo para tapar el hueco del ‘Chaquito’ además de Ramiro Funes Mori, quien reportará con el equipo en las próximas horas.

“Fue todo muy rápido, en estos dos, tres días fue que pasaron estas situaciones. Se confirmó la ida de Santi, tuvimos las bajas de Mayorga y ‘Cata’, y hablamos con Jaime de concentrarnos en este partido, que no importaban los problemas que había que darles confianza a los jugadores y tratar de ganar. A partir de ahí, el día de mañana lo que haremos es juntarnos para evaluar y analizar si vamos a hacer otra incorporación, es parte de lo que tenemos que definir más allá del zaguero que está muy cerca de concretarse”, comentó.

Asimismo, el estratega charrúa lamentó la partida de su ‘9’, pues admitió que deseaba contar con él para el resto del torneo, algo que no se pudo dar, por lo que de inmediato habló con Iván Morales para informarle que ante los Rayos sería el delantero titular.

“Es muy importante, tenemos unos días difíciles, con la ida de Santi (Giménez) que es algo que no esperábamos, en el fondo queríamos que se quedará, pero lamentablemente para nosotros no se pudo quedar y por supuesto que es una baja muy sensible, lo vamos a extrañar mucho”, comentó.

“Al otro día del partido contra San Luis, cuando íbamos para el aeropuerto, cuando supimos que Santi estaba viajando, le llamé a Iván y le dije:” prepárate, porque el próximo partido vas de titular, tienes tres días para mentalizarte y para prepararte para esa gran oportunidad” y él trabajó muy bien y hoy tuvo esa recompensa del gol”, finalizó.