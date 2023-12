Emiliano Castañeda, promesa de Cruz Azul, tuvo un 2023 muy productivo

El poder de la cantera celeste. Emiliano Castañeda, jugador de la Sub 18 de Cruz Azul, comienza a ser tema de conversación en las instalaciones de La Noria, y es que el joven futbolista anotó 14 goles y dio siete asistencias en 2023.

No es un secreto que la llegada de Iván Alonso, el actual director deportivo, potenciará a las Fuerzas Básicas del conjunto cementero. Y es que a diferencia de otros años, ya se le dará la importancia a la cantera.

Fue el 7 de octubre cuando Emiliano debutó en la categoría Sub 18, con solo 15 años, originario del Estado de México, el delantero comienza a ser un buen prospecto para La Máquina. Cabe señalar que comenzó su formación en las instalaciones de La Noria y sumó 20 tantos en su paso por Sub 14 donde hizo mover las redes, además de Sub 16 y 18.

La idea es seguir preparándose para llegar a tener sus primeros minutos como jugador de la Sub 23, además de debutar con el primer equipo y luchar por un lugar.

Vicente Sánchez, es el DT encargado de la Sub 23, y su auxiliar Joel Huiqui se encargarán de dar visoria a los nuevos talentos celestes y continuar con su preparación futbolística.

