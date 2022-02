Erik Lira previo al juego vs Forge: 'Las condiciones del clima también son parte de esto'

En unas condiciones muy extremas debido a las bajas temperaturas que se registran en Canadá, Cruz Azul se enfrentará ante el Forge FC en el primer encuentro de la Liga de Campeones; sin embargo, Erik Lira aseguró que el clima no será impedimento para sacar ventaja.

"El frío no es algo que se pueda controlar, pero es para los dos, tanto para ellos (Forge FC) como para nosotros, entonces hay que jugar, pensar como que no hace frío, hacer las cosas que nos tocan y listo, no hay más”, aseguró el mediocampista previo al encuentro.

De este modo, el exjugador de Pumas comentó que dicho encuentro sería su primera experiencia jugando bajo esas condiciones, pero darán su máximo para regresar a México con la ventaja y no tener muchas complicaciones en el partido de Vuelta de los Octavos de Final.

“Sabemos que estos juegos de 180 minutos y es claro que venimos a proponer, obviamente las condiciones del clima también son parte de esto y en lo personal nunca me había tocado jugar con tanto frío, pero nuestra mente está en ganar”, indicó.

Asimismo, respecto al clima que se registra en Hamilton, Ontario, el mediocampista celeste comentó que recibió consejos de parte de sus compañeros Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, quienes han jugado con esta sensación térmica en los partidos que han disputado con la Selección Mexicana.

“Por ahí he hablado con ellos y sí me han dicho que nos coloquemos algo en los pies y en las manos para mantenernos calientes, pero es eso y ya”, señaló.

Finalmente, el cruzazulino mencionó el compromiso que tiene el cuadro de La Noria al hacerse presente en el torneo internacional como uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

“La verdad somos un equipo muy joven, venimos varios (jugadores) nuevos con hambre de marcar en el club y no solo yo, todos y con esa línea de confianza que nos tiene el cuerpo técnico y lo del vestidor dejar que fluya de manera individual somos buenos y grupal también”, concluyó.

