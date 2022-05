Giménez sobre Cruz Azul en Repechaje: ‘Nadie va a querer enfrentarnos’

A pesar del momento incierto por el que atraviesa Cruz Azul, Santiago Giménez se mostró optimista de cara al Repechaje y dejó en claro que en La Noria no creen en fantasmas, pues esos fueron expulsados tras levantar la novena.

“La verdad es que yo nunca he creído en esos fantasmas de los que el periodismo habla, ganamos la novena y dónde quedaron esos fantasmas. Y ahora mucho menos, salimos de rachas tan negativas que menos podemos creer en eso, yo creo que lo único que tenemos que hacer es confiar en el equipo que tenemos como tratar de jugar ordenados, esa es nuestra forma de jugar y te apuesto a que ningún equipo de los que están en liguilla del repechaje se van a querer enfrentar a este Cruz Azul”, mencionó.

Una de las asignaturas pendientes de La Máquina para el repechaje es la escasez de gol, sin embargo, Giménez apunta a recuperar su mejor nivel, tal y como se mostró en el torneo de la novena.

“Yo siempre he dicho que todo el equipo ataca y todo el equipo defiende. No hay que echarle la culpa si nos hacen un gol en contra a los defensas ni tampoco echarnos la culpa a los delanteros si no hacemos.

Creo que Dios fue el que me la levantó, la verdad que le doy toda la gloria a Dios porque venía en ese torneo pasando una mala racha y yo glorifico a Dios, me levantó la mano y me ayudó, esperemos que esta Liguilla sea similar, que pueda contribuir con el equipo, también que sepa el grupo que estoy muerte con ellos y que voy a luchar cada pelota como si fuera la última porque esta instancia ya es definitiva, entonces hay que salir a proponer”, añadió.

